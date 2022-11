Foto: Michael Bunk Nicht nur aus Barmstedt Immer mehr Bedürftige kommen zur Schöpfkelle der Kirche Von Michael Bunk | 10.11.2022, 16:00 Uhr

Um die 70 warme Mahlzeiten und ebenso viele Taschen mit Lebensmitteln geben die ehrenamtlichen Helfer Mittwoch für Mittwoch im Gemeindehaus an der Chemnitzstraße aus. So langsam stoßen sie an ihre Grenzen.