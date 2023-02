Henning Behrens saß mit Unterbrechung vier Wahlprioden für die CDU in der Barmstedter Stadtvertretung. Foto: Michael Bunk up-down up-down Abschiedsrede in Barmstedt Das ist Henning Behrens‘ bitter-süße Bilanz aus zehn Jahren Stadtvertretung Von Michael Bunk | 22.02.2023, 17:30 Uhr

Der CDU-Politiker tritt bei der Kommunalwahl am 14. Mai nicht wieder an. Mit dem Dank an seine Kollegen aus allen Fraktionen verband er bittere Kritik an der Haushaltslage und so manch einer ihm unverständlichen Entscheidung in der jüngeren Vergangenheit.