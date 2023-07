Stoppelmarkt-Organisator Günter Sattler liest gerade das Programmheft gegen. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Wein, Showstars und Autoscooter Barmstedt feiert im Doppelpack: Das ist beim Stoppelmarkt und Weinfest geplant Von Carsten Wittmaack | 21.07.2023, 14:00 Uhr

Während in anderen Städten während der Sommerferien die Bürgersteige hochgeklappt werden, kommen die Barmstedter so richtig in Partylaune. Erst der Stoppelmarkt, dann das Weinfest am Rantzauer See. Das ist der Planungsstand der Organisatoren.