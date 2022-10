Claus-Peter Jessen, hier bei einem Termin auf der Schlossinsel, will sich nach der Kommunalwahl 2023 aus der ersten Reihe der Kommunalpolitik zurückziehen, um mehr Zeit für andere Hobbys zu haben. Archivfoto: Michael Bunk up-down up-down Zur Kommunalwahl 2023 Claus-Peter Jessen gibt Fraktionsvorsitz der Grünen in Barmstedt ab Von Michael Bunk | 21.10.2022, 13:30 Uhr

Um ein erneutes Mandat in der Stadtvertretung will sich der 66 Jahre alte Intensivkrankenpfleger erneut bemühen, aber nicht um einem vorderen Listenplatz. Den anstehenden Ruhestand und die dann mehr werdende Freizeit will Jessen nutzen, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen.