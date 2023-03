Vom BMTV spielen Moritz Klein (links) als Torhüter und Sven Lauckner als Kreisläufer für die Gehörlosen-Nationalmannschaft. Foto: Michael Bunk up-down up-down Gehörlosen-Nationalmannschaft Wie zwei BMTV-Handballer um den WM-Titel mitspielen wollen Von Michael Bunk | 10.03.2023, 06:00 Uhr

Die erste Phase der Vorbereitung hält für Moritz Klein und Sven Lauckner am Sonnabend, 11. März, ein besonderes Heimspiel bereit. Sie treten für Deutschland in Barmstedt gegen eine Auswahl ihres Heimatvereins an.