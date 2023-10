Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis bei Klein Nordende (Kreis Pinneberg) haben Fahrgäste der Deutschen Bahn und der Nordbahn in der Nacht zu Freitag (6. Oktober) mit Ausfällen und Verspätungen rechnen müssen. Das teilten die Bundespolizei, DB Regio SH und die Nordbahn mit. Ab etwa 22 Uhr am Donnerstag sei die Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn wegen des Einsatzes gesperrt gewesen.

19 Züge fielen daher aus, die Verspätungen summierten sich auf insgesamt 2000 Minuten. Die Bundespolizei sprach von erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Süden Schleswig-Holsteins.

Zur Fahrt zwischen Elmshorn und Pinneberg sowie Hamburg sollten Fahrgäste ab Elmshorn die Buslinie 489 bis Wedel und von dort die S1 in Richtung Hamburg nutzen. In der Gegenrichtung war es genau umgekehrt.

Diese Linien waren betroffen

Betroffen von den Ausfällen und Verspätungen waren unter anderem die Regionalexpress-Linien zwischen Hamburg und Westerland sowie Hamburg und Kiel. Auch die Nordbahn-Züge zwischen Hamburg und Itzehoe sowie Hamburg-Altona und Wrist konnten nicht planmäßig fahren. Gegen Mitternacht war die Streckensperrung wieder aufgehoben worden.