Sieben Polizisten waren nötig, um den aggressiven 31-Jährigen zu bändigen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Polizeieinsätze am Wochenende Aggressiver Mann attackiert am Bahnhof Elmshorn Freundin und Polizisten Von Grischa Beißner | 31.07.2023, 14:16 Uhr

Am Freitagabend schnappten Bundespolizisten Diebe am Elmshorner Bahnhof. Am Samstag trafen die Polizisten auf einen aggressiven Schläger, der erst auf seine Freundin, dann zwei Helfer und schließlich die Polizei losging. Sieben Beamte waren am Ende nötig, um ihn zu bändigen.