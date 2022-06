Rettungsschwimmer Felix Lemm muss sich ordentlich ins Zeug legen, um auf der Elbe voranzukommen. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Nach Badeunfall in Hamburg Das macht die Elbe so gefährlich – wie die DLRG Menschen vor dem Ertrinken rettet Von Bastian Fröhlig | 24.08.2021, 14:59 Uhr | Update vor 5 Min.

Am Samstagabend (25. Juni) ist in Hamburg ein 13-Jähriger in der Elbe ertrunken. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt immer wieder vor den Gefahren. Bereits im Sommer 2021 begleitete shz.de-Autor Bastian Fröhlig einen DLRG-Rettungsschwimmer beim Selbstversuch und erlebte die Gefahren hautnah.