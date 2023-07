Das Gelände der Barmstedter Meierei. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Meierei mit anschließen AZV plant neue Schmutzwasserdruckleitung im Norden Barmstedts Von Michael Bunk | 12.07.2023, 18:15 Uhr

Der AZV will zunächst eine Machbarkeitsstudie für die Abwasserleitung in Auftrag geben. Barmstedt will bei dieser Gelegenheit prüfen lassen, ob sich Synergien beim Bau mit einem noch zu entwickelnden Wärmenetz ergeben.