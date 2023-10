Auf der Landesstraße 288 zwischen Horst und Klein Offenseth-Sparrieshoop ist am Montag (2. Oktober) ein Smart in der Nähe der A23-Anschlussstelle vollständig ausgebrannt. Lichterloh stand das Auto in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop war im Einsatz, konnte das Fahrzeug allerdings nicht mehr retten. Verletzt wurde niemand.

Der 40 Jahre alte Fahrer war nach eigenen Angaben mit seiner Tochter auf der A23 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er gegen 8.45 Uhr feststellte, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Beim Verlassen der A23 an der Anschlussstelle Horst/Elmshorn sei plötzlich der Motor ausgegangen, zudem zog Rauch aus dem Kleinwagen.

Smart ist ein Totalverlust

Die beiden Insassen aus Kollmar brachten sich daraufhin in Sicherheit und alarmierten den Notruf. Als die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop an der Brandstelle eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Flammen.

Binnen Minuten stand der Smart in Vollbrand.

Unter Atemschutz gelang es den Helfern, das Feuer zu bekämpfen. Um zu verhindern, dass auslaufende Betriebsstoffe in den Straßengraben fließen, sammelten die Einsatzkräfte diese auf. Die beiden Kollmaraner blieben bei dem Brand unverletzt; ihr Smart ist jedoch ein Totalverlust.

Nachdem das Fahrzeug heruntergekühlt wurde, kam ein Abschleppdienst für die Bergung des Wracks an die Einsatzstelle. Die L288 blieb für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.