Der im Norden gewonnene grüne Strom wird auch über Höchstspannungsleitungen in den Süden transportiert. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Stromnetz-Arbeiten Tennet informiert über Ausbau von Höchstspannungsleitung im Kreis Pinneberg Von Anja Steinbuch | 27.09.2022, 12:30 Uhr

Weil in Schleswig-Holstein viel Windenergie erzeugt wird, die in Süddeutschland gebraucht wird, werden aktuell viele Nord-Süd-Leitungen ausgebaut. Auch im Kreis Pinneberg ist das geplant. Das Unternehmen Tennet stellt die Pläne nun in Seester vor.