Flüchtlinge statt Akten Aus für den Plan vom Gemeinschaftsarchiv Barmstedt/Rantazu in Heede Von Michael Bunk | 22.09.2023, 06:00 Uhr

Das Amt Rantzau will den ehemaligen Bauernhof an der Hoffnunger Chausee nun komplett für die Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern nutzen. Damit ist das vor 2,5 Jahren vorgestellte Projekt für die adäquate Unterbringung alter Akten beendet. Vorerst verbleibt das Archiv in einer Wohnung.