Mit dem Wahlergebnis war Arne Klaus nicht zufrieden. Er wird die SPD-Fraktion auch in den kommenden Jahren in Elmshorn führen. Foto: Just up-down up-down Kommunalwahl 2023 Trotz Wahl-Desaster: Arne Klaus bleibt Chef der SPD-Fraktion in Elmshorn Von Christian Brameshuber | 22.05.2023, 17:15 Uhr

Auch die Stellvertreter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Partei will den Blick in die Zukunft richten.