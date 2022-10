Birgit Kuczinski ist Mitarbeiterin der Flora-Apotheke in Pinneberg. Sie gehört zum Team von Christoph Schostek, der deutlich darauf hinweist, dass sich an der Vergütung der Apotheken etwas ändern muss. Gegen die Sparpläne der Regierung wollen die Apotheker am 19. Oktober streiken.

Foto: Parissa Roosen up-down up-down