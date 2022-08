Symboldbild Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Anklage wegen Totschlags erhoben Erstochene Mutter lag zwei Tage tot in der gemeinsamen Barmstedter Wohnung Von Michael Bunk | 27.08.2022, 17:00 Uhr

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai soll laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein damals 39-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Johannisstraße auf die Frau eingeschlagen und eingestochen haben. Die Tat wurde erst am 6. Mai gegen 20.40 Uhr entdeckt. Der Prozess beginnt im Spätherbst.