Björn B. muss sich vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Foto: Jann Roolfs up-down up-down 30-Jähriger vor Gericht Bedrohung, Misshandlung, Angriff von Polizisten: Erst ein Schuss ins Bein kann Björn B. stoppen Von Jann Roolfs | 14.02.2023, 16:00 Uhr

Der Mann ist schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen: In einem Pinneberger Club attackierte er den Wirt und in der Elmshorner Psychiatrie Polizisten. Jetzt steht er vor Gericht.