Laurenz Moritz lernt beim Football, wie er den Ball richtig halten und werfen soll. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Mit Bildergalerie Verkaufsoffen: Tag des Sports in Elmshorn Von Jann Roolfs | 07.05.2023, 17:47 Uhr

Am Sonntag (7. Mai) war in Elmshorn nicht einfach nur verkaufsoffener Sonntag: Am „Tag des Sports“ konnten die Besucher in der Innenstadt zahlreiche Sportarten ausprobieren. Von Yoga bis Schwertkampf war alles dabei.