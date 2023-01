Die Polizei sucht nach dem Einbruch in Elmshorn Zeugen. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Elmshorn Im Bookhorstweg: Einbrecher wird bei bemerkt und flieht Von Ann-Kathrin Just | 27.01.2023, 12:51 Uhr

Am Donnerstagabend ist im Bookhorstweg in Elmshorn in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Ein Bewohner bemerkte die Täter.