Pastor Matthias Mannherz steht vor der Nikolaikirche am Alten Markt. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down „Der Neue“ in der Altersseelsorge Matthias Mannherz ist der neue Pastor für Senioren rund um Elmshorn Von Tina Wollenschläger | 23.06.2023, 06:30 Uhr

Er will die Menschen in der letzten Phasen ihres Lebens nicht alleine lassen. Matthias Mannherz widmet sich dem „Kerngeschäft von Kirchen“: Er kümmert sich um Alte und Kranke in der Region Elmshorn.