Im Kindesalter beschloss das Elmshorner Topmodel Felix Nieder sein schwules Ich „sterben“ zu lassen, damit er nicht mehr gemobbt wird. Heute setzt er sich aktiv dafür ein, dass Homosexualität als etwas ganz Normales betrachtet wird. Foto: André Arndt up-down up-down „Als mein schwules Ich starb“ Topmodel Felix Nieder aus Elmshorn schreibt eigenes Buch Von Grischa Beißner | 24.01.2023, 07:00 Uhr

Der Elmshorner Felix Nieder ist das meistgebuchte männliche Model in Deutschland. In seinem Buch spricht er die Probleme der Model-Welt an, aber vor allem geht es ihm um eines: Homosexualität soll als normal akzeptiert werden. Auch in Elmshorn.