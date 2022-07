Die Alarmanlage schreckte die Einbrecher ab. FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Versuchter Einbruch Alarmanlage schreckt Einbrecher in Klein Nordende ab Von Cindy Ahrens | 20.07.2022, 13:07 Uhr

Unbekannte sind am Dienstag (19. Juli) in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße eingebrochen. Der ausgelöste Alarm schlug die Täter in die Flucht.