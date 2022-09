Wer Pflanzen übrig hat, kann sie auf Hökis Marktplatz zum Tausch anbieten. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Blumige Aktion der CDU Ableger bis Stauden: Pflanzen tauschen auf Hörnerkirchens Marktplatz Von Carsten Wittmaack | 21.09.2022, 14:30 Uhr

Am 8. Oktober treffen sich in Hörnerkichen Blumenfreunde zu ungewöhnlichen Tauschgeschäften. Am selben Tag soll das Dorf mittels einer Zwiebel-Pflanzaktion verschönert werden.