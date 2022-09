Eine unvergessliche Abba-Show verspricht Unforgettable an zwei Abenden in der Kulturschusterei Barmstedt. Foto: Uwe Morscheck up-down up-down Konzert Glitzerwelt der 1970er Jahre: Abba-Show in der Kulturschusterei Barmstedt Von Michael Bunk | 27.09.2022, 15:00 Uhr

Pop und Disco, Liebe und Drama, Glitzer und Fönfrisur – Abba hat in den 1970er Jahren die Popwelt beherrscht. Musik und Show der Unvergesslichen sind an gleich zwei Tagen im Oktober in der Kulturschusterei zu erleben.