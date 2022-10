Nach dem Unfall kurz vor Elmshorn musste die A23 für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Autobahn nach Unfall gesperrt Heck bricht bei Tempo 160 aus: Porsche-Fahrer verunglückt auf A23 bei Elmshorn Von Florian Sprenger | 02.10.2022, 17:22 Uhr

Die beiden Insassen waren auf der Rückfahrt von einem Wochenend-Trip an die Nordsee. Bei dem Unfall zwischen Itzehoe und Elmshorn schleuderte der Porsche Boxster in die Leitplanken. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg gesperrt.