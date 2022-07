Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Auto verloren aufgrund eines Reifenplatzers. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Unfall auf A23 Bei Elmshorn: Auto fährt in Leitplanke – Polizei stoppt Rettungsgassenfahrer Von Florian Sprenger | 15.07.2022, 17:58 Uhr

Am Freitagnachmittag (15. Juli) verlor ein junger Mann auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete an der Leitplanke. Er blieb unverletzt. Einen unerwarteten Einsatz gab es in der Rettungsgasse.