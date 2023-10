Zu kalt und zu windig Erneute Absage: A23-Bauarbeiten zwischen Tornesch und Elmshorn erst 2024 Von Caroline Warmuth | 17.10.2023, 13:44 Uhr Zwischen dem 13. und 15. Oktober war die Fahrbahndecke der A23 in Fahrtrichtung Hamburg saniert worden. In Richtung Heide werden die Arbeiten jetzt auf 2024 verschoben. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Wieder will das Wetter für die geplanten Arbeiten auf der A23 zwischen Tornesch und Elmshorn nicht mitspielen. Die geplante Sperrung der Autobahn in Richtung Heide fällt aus. Einen weiteren Versuch in diesem Jahr soll es nicht geben.