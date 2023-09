Abgeplatzte, über mehrere Meter verteilte Ziegelsteine, ein großer Riss in der Hausecke und ein BMW, der in der Hauswand steckt. Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften am Freitagvormittag (15. September) in der Elmshorner Adolph-Kolping-Straße, gegenüber des Netto-Marktes. Zuvor hatte der Wagen einen Zaun und eine Baumreihe durchbrochen, ehe er die Hauswand rammte, wie die Polizei bestätigte.

Erste Meldung: Fahrer ist eingeklemmt

Gegen 11.30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Zuerst hieß es, der Fahrer sei eingeklemmt und schwebe in akuter Lebensgefahr. Vor Ort habe sich dann gezeigt, dass er noch aus eigener Kraft aus seinem stark beschädigten Fahrzeug steigen konnte, wie die Einsatzkräfte berichten.

Die Spuren des Unfalls sind deutlich sichtbar. Foto: Florian Sprenger

Wie Michael Bergmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Nachmittag mitteilte, handelt es sich bei dem Fahrer um einen 80-jährigen Elmshorner. Die Unfallursache sei noch unklar. Auch zu möglichen Verletzungen konnte Bergmann keine Angaben machen. Nach Informationen von shz.de ging man zunächst von einem medizinischen Notfall bei dem 80-Jährigen aus. Er sei stark verwirrt gewesen. Die Vermutung lautet, dass er versehentlich Gas- und Bremspedal verwechselt hatte.

Unklar war ferner, wie hoch der entstandene Schaden an Auto und Haus ist. Von der Ecke ausgehend ziehen sich Risse an beiden Seiten durch die Hauswand, Ziegel sind großflächig abgeplatzt, die Hausecke ist herabgesackt.