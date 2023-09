Betrug mittels sogenannter Schockanrufe ist leider an der Tagesordnung, doch dieser Fall und insbesondere die Summe, um die ein Mann aus Elmshorn betrogen wurde, macht fassungslos. Gold und Uhren im Wert von mehr als 100.000 Euro hat ein 78-Jähriger aus der Krückaustadt an einen Unbekannten übergeben. Das hat Michael Bergmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Montag (18. September) mitgeteilt.

Am Telefon ist angeblich ein Polizeibeamter

Demnach wurde der Senior am Freitagnachmittag (15. September) von einer Frau angerufen, die ihm am Telefon eine Notlage vortäuschte. Sie war laut Bergmann jedoch kaum zu verstehen. Anschließend griff ein angeblicher Polizeibeamter in das Gespräch ein und erklärte, dass die Freundin des Rentners einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Vermeidung einer Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution erforderlich. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragt der unbekannte Mann die wirtschaftlichen Verhältnisse des 78-Jährigen und stellte dabei fest, dass dieser im Besitz von Gold und wertvollen Armbanduhren sei.

Es folgten Anweisungen, wie diese im Rahmen der Kaution zu übergeben seien – nämlich in der Stiftstraße im Hamburger Stadtteil St. Georg. Der Elmshorner kam der Aufforderung nach und stellte sich noch am Freitag, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Auto auf den Parkstreifen der Stiftstraße, zwischen der Alexanderstraße und der Ferdinand-Breit-Straße. Kurze Zeit später übergab er schließlich die Wertgegenstände an einen Kurier, der sich kommentarlos entfernte. Der Trickdiebstahl mittels Schockanruf war perfekt.

Mehr Informationen: Betrug durch Schockanrufe vorbeugen - das rät die Polizei größer als Größer als Zeichen Die Polizei weist darauf hin, dass weder Polizei noch Staatsanwaltschaft Schmuck oder Bargeld von Bürgern in Verwahrung nehmen. Auch Kautionszahlungen seien in Deutschland unüblich und würden niemals in Schmuck oder Bargeldbeträgen durch die Polizei angenommen. „Suchen Sie bei derartigen Anrufen zunächst den Kontakt zur angeblichen Unfallbeteiligten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer“, rät die Polizei. So könne sich ein Betrugsversuch schnell aufklären lassen. Auch Auskünfte über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse sollten unbekannten Anrufern gegenüber nicht getätigt werden.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können. Der Abholer von Gold und Uhren wird laut Polizei als Person mit dicklichem Gesicht und dicklicher Statur und europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Details zum Aussehen des Mannes liegen allerdings nicht vor. Sachdienliche Hinweise können der Kriminalpolizei Elmshorn unter der Rufnummer 04121-8030 mitgeteilt werden.