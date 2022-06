Auf dem Fest auf dem Museumshof Helgoland wird am 18. Juni auch gefeiert, dass die Insel nun seit bereits 90 Jahren zum Kreis Pinneberg gehört. FOTO: Marcus Brandt/dpa Kreis Pinneberg 70 Jahre Freigabe Helgolands: Insel holt Feier am 18. Juni nach Von dpa | 15.06.2022, 16:25 Uhr

Vor den bunten Hummerbuden auf dem Museumshof Helgoland feiert die Gemeinde am 18. Juni ein Fest in Erinnerung an zwei für die Hochseeinsel bedeutende Jahrestage. Geschichtliches Wissen, aber auch Musik erwarten die Besucher.