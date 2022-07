Die Polizei sucht nach Zeugen. FOTO: Patrick Seeger up-down up-down Kurz nicht aufgepasst Unbekannter klaut Portemonnaie von 69-Jähriger im Supermarkt in Horst Von Cindy Ahrens | 08.07.2022, 14:39 Uhr

Eine Rentnerin wurde am Dienstag (5. Juli) in einem Lebensmittelladen am Horster Viereck bestohlen.