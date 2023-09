20 Jahre Jubiläum von MarGee 450 Jugendliche zum Kreisjugendfeuerwehrtag in Seester erwartet und | 21.09.2023, 12:00 Uhr Von Kay Stieler Grischa Beißner | 21.09.2023, 12:00 Uhr Die MarGee feiert ihren zweiten runden Geburtstag. Bereits zum zehnjährigen Bestehen, wie auf dem Bild zu sehen, war viel los. Archivfoto: Kay Stieler up-down up-down

Jubiläum und Kreisjugendfeuerwehrtag in einem: Das steht am 23. September in Seester auf dem Programm. Die Erfolgsgeschichte der MarGee, der Kooperation der Jugendfeuerwehren, zeigt sich auch an Wehrführer Lasse Hell selbst.