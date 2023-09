Dickes Dankeschön 43 Jahre bei seiner Bank in Elmshorn: Thies Früchtnicht feierlich verabschiedet Von Christian Brameshuber | 27.09.2023, 06:00 Uhr Die Welt der Banken hat sich gewandelt. Thies Früchtnicht aus Seester war bei der VR Bank in Holstein die verlässliche Konstante. Foto: Brameshuber up-down up-down

Zwischen Apfelhof in Seester und der Filiale am Koppeldamm in Elmshorn bewegte sich der heute 64 Jahre alte Privatkundenbetreuer. Einmal in all den Jahren rief er sogar die Polizei, weil er einen Banküberfall vermutete.