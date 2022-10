Der vierjährige Hannes aus Barmstedt gehörte zu den Gewinnern des Laternen-Wettbewerbs. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Umzug durch Barmstedt Fast 400 Kinder beteiligen sich an Laternen-Wettbewerb Von Carsten Wittmaack | 27.10.2022, 15:30 Uhr

So viele Mädchen und Jungen wie in diesem Jahr nahmen noch nie am Laternen-Wettbewerb der Stadt teil. Und allen Kindern war bei der Prämierung die Vorfreude auf das Laternelaufen anzumerken.