25 solcher blauen Säcke wurden an der Straße Hinterm Holz illegal entsorgt. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Straße Hinterm Holz Schon wieder: Müllsäcke in Lutzhorn am Waldrand abgekippt Von Michael Bunk | 05.12.2022, 17:20 Uhr

Der Verstoß gegen das Abfallentsorgungsgesetz wurde am Sonntag entdeckt. In den 25 Müllsäcken, sie am Waldrand in Lutzhorn abgelegt wurden, war Hausrat, Kleidung und Altpapier.