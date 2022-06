Bettina Spaja geht nach 44 Jahren als Lehrein in Pension. FOTO: Peter Jaster Aufgewachsen in der DDR 25 Jahre Lehrerin in Barmstedt: Bettina Spaja geht in Ruhestand Von Peter Jaster | 09.06.2022, 17:00 Uhr

Ein Vierteljahrhundert lehrte die gebürtige Magdeburgerin an der James-Krüss-Schule. Mit Beginn der Sommerferien beginnt für sie der Ruhestand. Am meisten vermissen wird sie „die Kinder mit all ihren Facetten“.