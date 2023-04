Glückliche Blicke: Emil und Anton waren mit ihrem Ostereier-Sammelergebnis in Pinneberg sehr zufrieden. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down A. Beig-Ostervergnügen Mehr als 2000 Kinder und Eltern bei Ostereier-Suchen im Kreis Pinneberg Von Bastian Fröhlig | 09.04.2023, 14:30 Uhr

Fröhliche Kinder und glückliche Eltern: Bereits kurz vor Ostern stand für dutzende Kinder am Samstag die erste Ostereier-Suche des Wochenendes an – beim Ostervergnügen des A. Beig-Verlags in Elmshorn, Pinneberg, Wedel und Tornesch.