Nach Stockcarrennen in Langeln 1,41 Promille: Polizei stoppt Autofahrer und beschlagnahmt den Führerschein Von Klaus Plath | 21.08.2022, 14:50 Uhr

Erst schaute er beim Stockcar-Rennen in Langeln zu, dann setzte sich der 58-Jährige aus Tornesch in sein Auto und fuhr los. Er war betrunken, wie die Polizei, die ihn in Heede kontrollierte, wenig später feststellte.