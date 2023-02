Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Schaden über 10.000 Euro Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Elmshorn Von Ann-Kathrin Just | 09.02.2023, 16:23 Uhr

Der oder die Täter sind am Dienstag in der Jündewatter Straße in ein Einfamilienhaus eingedrungen.