Themen und Ziele 100-Tage-Bilanz: So regiert die neue Wählergemeinschaft Brande-Hörnerkirchen Von Carsten Wittmaack | 10.10.2023, 12:00 Uhr Ziehen eine erste politische Bilanz: Mario Schaller (links) und Thomas Riepen von der WBH. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down

Nach 100 Tagen wird in der Politik traditionell erste Bilanz gezogen. In Hörnerkirchen regiert seit diesem Sommer mit Thomas Riepen ein neuer Bürgermeister. Und auch seine WBH ist frisch an der Macht.