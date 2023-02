Bierhändler und -brauer André Michen in seinem Lager: Am 18. Februar sollen Gäste alle Sorten probieren dürfen. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Premiere 100 Brauereien stellen fast 400 Biere an einem Abend in Horst vor Von Grischa Beißner | 10.02.2023, 17:00 Uhr

Fast 400 Biere an einem Abend probieren – das gibt es im Februar in Horst. Und wer tiefer in die Craft-Bier-Welt eintaucht, der stellt schnell fest: Bier ist nicht gleich Bier.