Polizei sucht Zeugen : Elfjähriger Radfahrer in Stuvenborn angefahren

Die Frau touchierte den Jungen beim Überholen mit ihrem Auto, sodass dieser stürzte. Die Fahrerin fuhr weiter.

09. November 2020, 11:35 Uhr

Stuvenborn | Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer in der Straße Am Sportfeld in Stuvenborn (Kreis Segeberg) sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 17 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad der Straße Am Sportfeld in nördlicher Richtung unterwegs. Die Fahrerin eines silberfarbenen Kleinwagens soll das Fahrrad beim Überholen „aus bislang unbekannter Ursache“ berührt haben, sodass der Junge stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fahrerin soll anschließend die Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Der Pkw soll durch eine zirka 60 bis 70 Jahre alte Frau mit lockigen, schulterlangen schwarzen Haaren geführt worden sein.

Die Beamten der Polizeistation Itzstedt suchen sowohl nach der Fahrerin als auch nach Unfallzeugen und bitten um Hinweise unter 04535/4399950.