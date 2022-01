Apotheken im Visier : Einbrecher schlagen in Ahrensburg gleich mehrfach zu

Drei Mal versuchten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 18. Januar, Zutritt zu zwei Apotheken und einem Lebensmittelmarkt zu verschaffen. Erfolg hatten die Einbrecher aber nur bei einer ihrer Taten.

Avatar_shz von Susanne Link

19. Januar 2022, 13:37 Uhr

Gleich mehrfach haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 17. Januar, auf Dienstag, 18. Januar, versucht, in Geschäfte in Ahrensburg einzubrechen. Bei einer Tat gelang es ihnen auch. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht nun Zeugen.

Einbruch in Apotheke in der Hagener Allee

„Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit von 18.35 bis 6.30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Tür in eine Apotheke in der Hagener Allee ein“, berichtet Polizeisprecherin Sandra Kilian. Dort hätten sie einen unteren vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse entwendet. Zudem sei durch den gewaltsamen Einbruch ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro entstanden.

Auch eine Apotheke in der Hamburger Straße sei laut Polizei zwischen 19.30 und 7.50 Uhr ins Visier von Tätern geraten. „Es gelang ihnen jedoch nicht in die Innenräume der Apotheke einzudringen“, so Kilian.

Täter versuchen Tür mit Gullydeckel einzuwerfen

Mit brachialen Mitteln wollten sich die Täter auch Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Manhagener Allee verschaffen. „Mit Gullydeckeln versuchten sie die Türen des Geschäftes einzuwerfen, was nicht gelang“, sagt Kilian. Die misslungene Tat muss sich laut Polizei zwischen 20 und 6 Uhr ereignet haben.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Wer in den genannten Zeiten in der Hagener Allee, Manhagener Allee und Hamburger Straße in Ahrensburg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit Hinweisen an die Beamten unter der Telefonnummer (04102) 8090 wenden.