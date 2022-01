5G-Netz für den Kreis Plön : Ein neuer Funkmast in Rantzau sorgt für schnelle Verbindungen

Funklöcher für Handynutzer gibt es vor allem noch in den Kreisen Plön und Ostholstein sowie Bereichen direkt an Nord- und Ostsee. In Ratzau hat Vodafone jetzt einen neuen 5G-Funkmast in Betrieb genommen.

Avatar_shz von Michael Kuhr

19. Januar 2022, 13:29 Uhr

Das Unternehmen Vodafone hat jetzt einen Funkmast in Rantzau in Betrieb genommen, um 5G – schneller Mobilfunk – auch in den Kreis Plön zu bringen. Trotz des Netzausbaus bleibt das Handy immer noch auf 1,7 Prozent der Landesfläche Schleswig-Holsteins weiter stumm. Nach Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums gibt es noch etwa 185 weiße Flecken im Land.

Funklöcher vor allem im Kreise Plön und Ostholstein sowie Bereichen direkt an Nord- und Ostsee

Bei den meisten handele es sich um „Kleinst-Funklöcher“, nur rund zwei Dutzend Bereiche ohne Netzabdeckung seien größer. Betroffen sind vor allem die Kreise Plön und Ostholstein sowie Bereiche direkt an Nord- und Ostsee. In Bosau soll künftig ein knapp 50 Meter hoher neuer Mast für rund 400000 Euro eines der Funklöcher im Land stopfen.

Mittelfristig soll die gesamte Region an das 5G-Netz angebunden werden

Mittelfristig, so teilt jetzt Vodafone mit, soll die gesamte Region an das 5G-Netz angebunden werden. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird das Unternehmen zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mit nutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Bestehende 40 Mobilfunkstationen im Kreis Plön werden also nach und nach aufgewertet

Die bereits bestehenden 40 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre, teilte Vodafone mit.

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit: Die Kunden können im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen. So können sie zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Videos in HD-Qualität genießen und große Events aus Sport und Kultur im Live-Stream verfolgen. Dabei liefert 5G jedoch höhere Geschwindigkeiten als LTE sowie noch niedrigere Latenzzeiten im Millisekunden-Bereich. Dieses wird perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren, ermöglichen.

Ein entsprechendes 5G-Endgerät ist allerdings Voraussetzung

Im Umfeld der 5G-Stationen kann die neue Breitbandtechnologie von jedem vor Ort genutzt werden – sofern der Kunde ein entsprechendes 5G-Endgerät und einen aktuellen Laufzeitvertrag von Vodafone hat. Dabei stehen verschiedene 5G-Smartphone-Modelle für unterwegs oder auch ein 5G-Router für zuhause zur Verfügung.

5G kann eine Netzrevolution werden

5G kann darüber hinaus eine Netzrevolution werden, die für zahlreiche Branchen und Industrien neue Produkte mit sich bringt und den Alltag in vielen Bereichen lebenswerter macht. Mit 5G werden nach Auffassung von Vodafone Dienste entstehen, die man sich jetzt noch nicht ausmalen kann – neben Automobilindustrie, Straßenverkehr und Gesundheitswesen auch in Bereichen wie Land- und Forstwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik und Schifffahrt.