Mit Video : Ein neuer Bewohner in Langes Tannen

Uetersen | Roland Dilchert vom Nabu-Ortsverein Elbmarschen läuft regelmäßig durch Langes Tannen − der Fitness wegen und auf der Suche nach neuen Vogelstimmen, die ihm eine weitere Art ankündigen. 50 Vogelarten haben Dilchert und seine Kollegen bislang entdeckt und katalogisiert. Unter anderem einen Kolkraben und viele Buntspechte. Langes Tannen, sagt er, scheine ein Paradies für diese Spechte zu sein. Kürzlich ist Dilchert auf eine neue Spezies aufmerksam geworden: den Waldlaubsänger. Das ist ein etwa elf bis 13 Zentimeter langer Langstreckenzugvogel, zu erkennen an seinem weißen Bauch, der gelben Kehle, seinem grünen Rücken und der gelblichweiß gefärbten Brust. Der Waldlaubsänger ist der größte Vertreter aller heimischen Laubsängerarten. Sein Ruf klingt in etwa wie „sib“ oder „tüh“, wobei sein Gesang aus zwei Strophen besteht, welche auch unabhängig voneinander vorgetragen werden können: Die erste klingt wie eine anlaufende Nähmaschine, die zweite ist ein abfallendes „düh-düh-düh-düh“.

Er lebt in lichten Laub- und Mischwäldern, Buchenwäldern und Parkanlagen. Langes Tannen sei, so Dilchert, ideal für den Vogel, der zu den gefährdeten Arten Europas zähle und daher auf der Roten Liste stehe.

In Uetersens Stadtwald hat Dilchert sechs Brutpaare entdeckt. Diese eigentlich erfreuliche Tatsache treibt ihm jedoch auch Sorgenfalten ins Gesicht. Denn der Waldlaubsänger ist ein Bodenbrüter. Und weil leider nicht alle Hundefreunde sich an das Leinengebot hielten, seien die Gelege, welche jetzt platziert würden, nicht sicher. Sein Appell daher an die Hundehalter, die das Naherholungsgebiet an der Heidgrabener Straße mit ihren Vierbeinern aufsuchen: „Leinen sie ihre Tiere an, gerade jetzt, in der Brut- und Setzzeit.“

Nicht nur er, sondern viele, die Langes Tannen regelmäßig aufsuchten, erfreuten sich an dem Gesang der Vögel. Da sei es sehr schade, wenn die Tiere durch frei laufende Hunde gestört würden.

von Klaus Plath

erstellt am 24.Mai.2017 | 16:47 Uhr