Eckernförde : Zwei Jahre Gehupe am Sandkrug trifft die Falschen

Seit am Sandkrug gerichtlich Tempo 30 angeordnet wurde, hupen Autofahrer dort, um den Kläger zu treffen. Der Lärm trifft aber alle 95 Anwohner.

von Arne Peters

07. Januar 2021, 17:19 Uhr

Eckernförde | Fast zwei Jahre ist es her, dass auf der B 76 vor dem Sandkruggelände ganztägig Tempo 30 eingerichtet wurde. Und genauso lange hupen schon Autofahrer auf dem 300 Meter langen Streckenabschnitt, um dagegen zu protestieren. Gezielt wollen sie den einen Anwohner treffen, der mit zwei Nachbarn für ihr Recht auf Lärmminderung vor Gericht gezogen ist und teilweise Recht erhalten hat. Seine Bemühungen haben neben der Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auch dazu geführt, dass das Musikprogramm der Open-Air-Festivals am Südstrand um 22 Uhr enden muss und andere Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden können. Die Hupkonzerte treffen allerdings nicht nur den einen, sondern alle 95 Anwohner, von denen die meisten überhaupt nichts mit den Vorgängen zu tun haben und das Vorgehen ihres Nachbarn auch nicht mittragen.

In den sozialen Netzwerken ging es damals hoch her. Die Einträge dokumentierten größtes Unverständnis dafür, dass das Schleswiger Oberverwaltungsgericht dem Recht eines einzelnen Klägers mehr Gewicht beigemessen habe als dem Interesse der Allgemeinheit, auf einer bereits viel länger als dem Wohnpark Sandkrug bestehenden Bundesstraße mit 50 km/h zu fahren. Schließlich habe der Kläger beim Wohnungskauf doch gewusst, worauf er sich einlassen würde.

Wer heute tagsüber den Sandkrug passiert, hört kaum Hupen. „Ist ja klar, wenn man nur mal kurz hier entlang fährt“, sagt ein Anwohner und spricht von „Psychoterror“. Morgens und abends im Berufsverkehr werde immer noch gehupt und auch nachts, und zwar nicht einmal kurz, sondern für die gesamte Dauer, die es benötigt, den Sandkrug zu passieren. „Das sind durchgehende Töne von 15 Sekunden Länge. Und oft sind das keine normalen, sondern Kompressorhupen, die eine größere Lautstärke haben.“ Bei dem Lärm helfe auch keine Dreifachverglasung. „Das Ganze hat sich verselbstständigt wie der Besen des Zauberlehrlings. Die Leute sehen den Sandkrug als die Festung des Bösen an.“

Besonders belastend seien die nächtlichen Störungen während seiner Nachtbereitschaften als Arzt. „Ich weiß nicht, wie oft ich schon geweckt wurde.“ Ein anderer Nachbar bestätigt, dass er durchaus schon darüber nachgedacht hat, wegen der Huperei wegzuziehen. „Und da bin ich nicht der einzige.“

Den Unmut der Autofahrer können beide sogar verstehen. „Ich gehöre auch zu den Leuten, die die Veranstaltungen am Südstrand besuchen und finde es nicht toll, was dieser Mann macht. Aber ich gehe doch nicht zu anderen Leuten und hupe vor deren Wohnung, wenn ich den Nachbar blöd finde.“ Deshalb der Appell an die Autofahrer: „Bitte lasst es sein. Es trifft die Falschen.“

Der Vorschlag des Anwohners: „Die Stadt könnte doch große Plakate am Straßenrand aufstellen, auf denen darauf hingewiesen wird, dass das Gehupe hier die Falschen trifft.“ Doch dafür ist die Stadtverwaltung nicht zuständig, heißt es aus dem Rathaus. Allein auf die Kontrolle durch die Polizei zu setzen, scheint aber auch nicht genug, denn diese hat wenig Handhabe. „Wir sind immer mal wieder mit einem Streifenwagen vor Ort“, sagt Eckernfördes Polizeichef Ralf Lohmeyer. „Aber gerade dann hupt natürlich keiner.“ So bleibt nur, auf den gesunden Menschenverstand zu setzen: „Nach zwei Jahren reicht es langsam. Wir haben doch wirklich wichtigere Probleme in der Welt.“