Kinderstadt : Zwei Chefs in Ecktown City

Eckernförde | Hohen Besuch hatte Ecktown City gestern Vormittag. Erstmals in der sechsjährigen Geschichte der Kinderstadt hat ein Ministerpräsident des Landes die Stadt besucht. Daniel Günther zeigte sich bei einem Rundgang durch die Straßen sehr beeindruckt von dem Geschehen und dem emsigen Treiben der Bürger. Begrüßt wurde er von Alt-Bürgermeister Felix, der ihn durch die Stadt führte.

Auf dem Besuchsprogramm standen unter anderem das Krankenhaus, die Holzwerkstatt, die Abfallwirtschaft Ecktown City und der Famila-Markt. Von dem Team der Ecktown-City-Bank ließ er sich über das Geldgeschäft und die Steuern in der Kinderstadt informieren. In dem Fotostudio ließ er sich bereitwillig von den Nachwuchsfotografen ablichten. Mit vielen Bürgern der Stadt kam der Ministerpräsident, der in Eckernförde wohnt, ins Gespräch, ließ sich über ihre Aufgaben unterrichten und schüttelte viele Hände. Die Tradition, dass man sich in Ecktown City duzt, griff der 43-Jährige unbefangen auf – jedes Mal stellte er sich vor mit: „Guten Morgen, ich bin Daniel.“

In dem anschließenden Exklusivinterview mit den Reportern der Ecktown City News drückte Daniel Günther seine Anerkennung für das Projekt Kinderstadt aus, sowohl für die Kinder als auch für die rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne deren Engagement dieses Vorhaben in der Größe nicht möglich wäre.

Was Daniel Günther nicht mehr mitbekam, war die Bürgermeisterwahl. Sechs Kandidaten gab es, darunter auch Altbürgermeister Felix. Er hatte sich noch kurz vor Toresschluss ein Denkmal gesetzt und mehrere Straßenschilder aufstellen lassen. Auf einem davon ist er selbst verewigt: Eine der Hauptstraßen heißt jetzt Felix-Leve-Höneise-Straße.

Die Wahl gewonnen hat Tom Schuchardt (12), der insgesamt 50 von 110 gültigen Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung lag mit 56,1 Prozent deutlich unter der des Vorjahres (85 Prozent). Die Reporter der EckTown City News vermuten, dass ein Feueralarm während der Wahl im Rathaus für Unsicherheit der Bürger sorgte.

Tom, der von Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel in sein Amt eingeführt wurde, hatte einen engagierten Wahlkampf geführt. Er will das Arbeitslosengeld von 6 auf 7 Eckis pro Tag erhöhen. „Das gibt der städtische Haushalt her. So viele Arbeitslose gibt es ja nicht“, sagte er. Auch das Tagesgehalt eines jeden Bürgers soll von 10 auf 12 Eckis steigen. Es dürfte interessant werden, wie die Wirtschaft darauf reagiert. Zudem hat der neue Bürgermeister versprochen, mehr Arbeitsplätze für die drei beliebtesten Berufe zu schaffen. Auch will er am Freitag mit seiner eigenen Musikband auftreten und einen Kinderfilm im Kino zeigen lassen.

von Arne Peters

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:03 Uhr