Anbau : Zweckbau senkt die Kosten

von Dirk Steinmetz

erstellt am 09.Dez.2017 | 06:04 Uhr

Thumby | Einfacher, schlichter und günstiger, so stellt sich ein neuer Entwurf für einen Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Sieseby dar. Den Mitgliedern der Ausschüsse für Bauen und Finanzen lag am Donnerstagabend eine Skizze des Baugeschäfts Ralf Leckband vor. Bauausschussvorsitzender Peter Steinort hatte mit Vertretern der Feuerwehr und Ralf Leckband bei einem Ortstermin die Idee eines einfacheren Baus einer neuen Fahrzeughalle zu Papier gebracht. „Mir ist wichtig, dass möglichst wenig des Altbestandes des Gerätehauses abgerissen werden muss“, so Steinort. Es gehe darum, Kosten zu sparen, da die Gemeinde weitere Ausgaben im Blick habe und man wirtschaftlich mit dem Steuergeld der Bürger umgehen müsse, stellte Steinort fest. So sieht der Entwurf vor, dass in der alten Fahrzeughalle (sie ist zu schmal für das Fahrzeug) neue und geräumige Umkleiden für Damen und Herren entstehen. Zusätzlich ist Platz für eine Werkstatt, die in einem Verbindungsgang zur neuen Halle Platz findet. Die neue Halle schließt sich als separater Bau an, der möglichst weit nach hinten an die Grundstücksgrenze geschoben wird. Weder die Heizung müsse neu noch müsse die Statik des Altbaus angefasst werden, informierte Leckband.

Eine Kostenschätzung wird Ralf Leckband nun nach einem positivem Meinungsbild der Ausschüsse erstellen. Es wird mit deutlich unter 400 000 Euro Kosten gerechnet. Der erste grobe Entwurf eines anderen Architekten sah Kosten von rund 485 000 Euro vor. Aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr sei jeder Anbau oder jede Erweiterung in Ordnung, wenn die Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse berücksichtigt seien, meinte Wehrführer Ulrich Erichsen. Um dies abzuklären, wird es einen Vororttermin mit der Unfallkasse geben. Über Details der Planung, die Innenraumaufteilung und weitere Fragen wie die nötige Länge der Halle soll später beraten werden.

Empfehlungen :

>Der erste Nachtragshaushalt 2017 wurde empfohlen. Unter dem Strich sinkt die Entnahme aus der Rücklage um rund 114 000 Euro, was auf höhere Einnahmen und geringere Ausgaben zurückzuführen ist, wie Finanzausschussvorsitzender Dr. Helmut Rogge informierte. Die Rücklage wird Ende 2017 vermutlich 955 000 Euro aufweisen.

> Die Haushaltssatzung für 2018 sieht größere Ausgaben vor. So werden für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus 375 000 Euro als Entnahme aus der Rücklage angesetzt. Insgesamt sollen der Rücklage rund 424 000 Euro entnommen werden. Sie sinkt auf 555 000 Euro.

> Der Verein Seeadlerschutz Schlei wird in 2018 einmalig mit 250 Euro unterstützt.