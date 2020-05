Aktiv Region Schlei-Ostsee : Zuschüsse für Gammelby, Holzdorf, Thumby und Barkelsby

Insgesamt 15 Kleinprojekte aus der Aktiv-Region Schlei-Ostsee werden mit bis zu 20.000 Euro bezuschusst.

von Dirk Steinmetz

15. Mai 2020, 14:37 Uhr

Schlei-Ostsee | 15 Kleinprojekte werden im Rahmen des Regionalbudgets 2020 aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur- und Küstenschutz (GAK) in diesem Jahr in Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee realisiert.

Insgesamt 25 Projekte bis 20.000 Euro brutto waren bei der LAG AktivRegion Schlei-Ostsee in diesem Jahr so weit gediehen, dass sich der Vorstand über die Auswahl Gedanken machen konnte. Die Nachfrage war sehr, sehr hoch, wie die Geschäftsstelle der AktivRegion berichtet. Im März waren 15 Projekte für die Förderung ausgewählt worden. Drei Projekte waren im Wettbewerb allerdings nicht mehr zum Zuge gekommen, da die Budgetobergrenze von 200.000 Euro überschritten war.

In der Region Schwansen werden folgende Projekte gefördert:

>Die Gestaltung des ehemaligen Schulplatzes vor der alten Grundschule Gammelby. Projektträger ist die Gemeinde Gammelby. Die Projektkosten betragen 19.800 Euro, die Fördersumme beträgt 15.840 Euro. Die Planung sieht vor, dass ein Dorfplatz und Begegnungsort entstehen. Auf dem ehemaligen Schulgelände soll ein attraktiver Platz mit einer runden Zuschauersitzanlage entstehen. Auf der Pflasterfläche kann gespielt und getanzt werden, die Anordnung eignet sich auch für Vorführungen. Das Ganze wird eingefasst von Bäumen und Grün.

>In Barkelsby wird ein Naturgarten für Schule und Kindergarten angelegt. Projektträger ist die Gemeinde, die Projektkosten betragen 19.635 Euro, die Fördersumme beträgt 15.708 Euro. Im Naturgarten werden anhand der Lebensräume Streuobst-wiese, heimische Gehölze, Wildgras und Hochbeete die ökologischen Zusammenhänge erklärt.

>Zeit für eine Rast wird es in Holzdorf geben. Dort entstehen zwei Rastplätze. Projektträger ist die Gemeinde, die Projektsumme beläuft sich auf 17.263,03 Euro, die Fördersumme beträgt 13.810,42 Euro. Die Rastplätze entstehen für die Dorfgemeinschaft, sowie für Rad- und Wandertouristen. Ein Rastplatz wird in Seeholz auf dem ehemaligen Schulgelände mit Grillhütte, Sitzmöglichkeiten, Infotafeln und Hinweisschild errichtet, der zweite Platz wird in Söby auf einer Anhöhe mit Weitblick am ehemaligen Ehrenmal errichtet. Dort wird eine neue Steintreppe gebaut, es wird eine Holzrückwand mit Dach, Bänken, Tisch und Infotafel aufgebaut.

> Unter dem Stichwort „Nachhaltig reisen mit Rad & Sport an der Schlei “, werden in Thumby auf dem Naturerlebnishof Helle verschiedene Bewegungsangebote für Übernachtungs- und Tagesgäste geschaffen. Das Projekt kostet 18.989 Euro, die Fördersumme beträgt 15.191,20 Euro. Auf der Anlage entstehen stabile Radständer im überdachten Unterstand und Elektro-Ladestation; eine Outdoor-Tischtennisplatte sowie ein einfacher Kletterparcours und Ziegenauslauf mit Spielhaus entstehen ebenfalls.