Landfrauen Hüttener Berge : Zusammenarbeit im Teamvorstand funktioniert

Auf der Jahresversammlung der Landfrauen Hüttener Berge hat der Vorstand über seine Arbeit berichtet.

von shz.de

15. Februar 2019, 16:44 Uhr

. „Das erste Jahr im Teamvorstand haben wir hinter uns. Die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Gudrun Börnsen. Der Teamvorstand ist nun im Vereinsregister eingetragen. 49 der 139 Mitglieder sowie vier Gäste nahmen an der Jahresversammlung in der „Waldhütte” teil. Silke Meßfeldt wurde als vierte Beisitzerin neu dazu gewählt.

Mit einer Powerpoint-Präsentation erinnerten Erika Rathmann und Gudrun Börnsen an die zahlreichen Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr angeboten wurden. Drei Ausflugsfahrten, eine Eselwanderung, ein Kinobesuch, zwei Theaterbesuche, eine Wattwanderung und der Besuch der NordArt waren dabei nur einige Höhepunkte der aktiven Landfrauen. „Im Durchschnitt wurden unsere Veranstaltungen von 54 Teilnehmern besucht”, erklärte Renate Pöhlmann nicht ohne Stolz. Auch für dieses Jahr teilten die rührigen Vorstandsdamen ein mehrseitiges Programm aus. Kino, Lesung, Theater, Ausflug auf die Insel Föhr, Besuch des Nolde-Museums, Tagestour ins Alte Land, Kochveranstaltung in der Kochschule Gut Schirnau, Vortrag zu Pflegerichtlinien, Wanderabend – das Angebot ist äußerst vielfältig und umfangreich. Gäste, auch Männer, seien jederzeit willkommen, so Börnsen.

Auch würden weiterhin Herzkissen für Brustkrebspatientinnen genäht und Wollsöckchen für Frühchen gestrickt. Sabine Rathmann regte an, dass sich die Landfrauen Hüttener Berge für den Naturschutz im Naturpark stark machen.

Im Anschluss an die Versammlung hielt Uwe Steinhoff einen Vortrag in Wort und Bild über den Bau des Nord-Ostsee-Kanals. „Es war richtig harte Knüppelarbeit damals und die sogenannten Hackenbeißer passten auf, dass die Arbeiter spurten”. Mit 200 Postkarten und Fotos ließ der Hobby-Historiker das Jahr 1887 wieder auferstehen. Der Besuch des 90-jährigen Kaiser Wilhelms zur Grundsteinlegungsfeier oder der erste Spatenstich in den gefrorenen Boden, bei dem der Spaten zerbrach - Steinhoff wusste viele spannende und erstaunliche Geschichten aus der Bauphase zu berichten.