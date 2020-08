Eckernförde : Zur Ruhe kommen bei der „Gute-Nacht-Kirche“ in St. Nicolai

Am Sonntag können Besucher bei Kerzenschein, Texten und Orgelmusik Kraft und Zuversicht tanken.

von Gernot Kühl

28. August 2020, 09:49 Uhr

Eckernförde | Die Kirchengemeinde St. Nicolai lädt am kommenden Sonntag, 30. August, um 20 Uhr zu einer Gute-Nacht-Kirche mit Pastor Ullrich Schiller ein. Anders als in den Ankündigungen findet diese aufgrund der unsicheren Wetterlage nicht am Strand, sondern in der St.-Nicolai-Kirche statt. Die Gute-Nacht-Kirche lädt dazu ein, bei Kerzenlicht, Orgelmusik, Texten und Zeiten der Stille zur Ruhe zu kommen und Kraft und Zuversicht für einen Alltag in unsicheren Zeiten zu gewinnen.